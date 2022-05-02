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Премьер-министр Грузии поздравил мусульман

Премьер-министр Грузии поздравил мусульман Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман страны со священным праздником Рамазан.
В регионе
2 мая 2022 г. 11:40
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман страны со священным праздником Рамазан.

Как сообщает грузинское бюро Report, он отметил, что Рамазан большой праздник духовного очищения, добра и заботы друг о друге

Глава правительства от души поздравил каждого мусульманина с завершением месяца Рамазан: "Мы веками строим нашу общую родину в братстве и дружбе, мы должны вместе создавать наше будущее. Вместе с нашими гражданами присоединяемся к вашему празднику, желаю вам мира, процветания, здоровья и успехов".

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Версия на английском языке Georgian PM congratulates Muslims
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri müsəlmanları təbrik edib

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