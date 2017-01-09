Премьер-министр Турции: Наши военнослужащие продолжат службу в Башике

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Турецкие военнослужащие не покинут базу Башика в Ираке.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом после официальной поездки в Ирак сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, Башика является иракской землей: "Значит, это также и иракская база. Это не означает, что военный лагерь не зависит от правительства в Ираке. Конечно же, находящиеся там турецкие военнослужащие продолжат службу. В случае возникновения благоприятных условий, мы обсудим это по-дружески".

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 7-8 января посетил Ирак с официальным визитом. На посвященной итогам встречи с Б.Йылдырымом пресс-конференции премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади сказал: "По желанию Ирака достигнута договоренность о выходе турецких военнослужащих из Башики".

Напомним, что в ходе визита в Анкару 21 октября прошлого года министр обороны США Эштон Картер заявил журналистам о достижении руководителями двух стран принципиальной договоренности по поводу военной базы Башика близ иракского города Мосул и участия в операциях против ИГ: "На данный момент существует один контракт. Сейчас мы работаем над этим".

Отметим, что близ региона Башика иракской провинции Мосул расположена военная база Турции. Они проводят учения с боевиками курдской автономии на севере Ирака для борьбы с террористическим ИГ. Ирак требует от Турции вывести военнослужащих из Башики близ Мосула. А Турция заявляет, что находится там в рамках норм международного права.