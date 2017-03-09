СМИ: Предвыборная ситуация вызвала резкий рост цен на продукты питания в Армении

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В последние дни на рынке продовольственных продуктов в Армении начался резкий рост цен. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

Издание сообщает, что по оценкам специалистов это связано с предстоящими в апреле парламентскими выборами. В основном подорожали товары широкого потребления, импортеры которых, по удивительному совпадению, были выдвинуты по рейтинговым (территориальным) спискам Республиканской партии Армении. Речь идет об импорте бананов, сахарного песка, бензина, шоколада и так далее.

"Не исключено, что рост цен будет носить последовательный характер, в зависимости от размеров и объемов взяток", - пишет газета.