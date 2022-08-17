После взрыва в ереванском ТЦ пропавшими все еще числятся 2 человека

"На данный момент на территории торгового центра "Сурмалу" в Ереване пропавшими без вести числятся два человека".

"На данный момент на территории торгового центра "Сурмалу" в Ереване пропавшими без вести числятся два человека".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

"В числе пропавших без вести есть изменение: на данный момент у нас фактически двое пропавших без вести, 16 найденных тел, одно из которых не опознано. Т.е. предполагается, что в случае установления личности одного из двух пропавших без вести, то числится пропавшим без вести будет один человек", - сказал Памбухчян.

По его словам, родственники числящейся пропавшей без вести гражданки РФ связались с ней и выяснилось, что она перенесла операцию в совершенно других условиях и находится в больнице.

Напомним, что 14-го августа в 13.23 в ереванском ТЦ "Сурмалу" прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой, трехэтажное здание частично обрушилось. В результате погибли 16 человек, еще 62 человека пострадали.