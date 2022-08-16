Возросло число погибших при взрыве в ереванском ТЦ, еще 22 человек числятся пропавшими

МЧС Армении обновил список граждан, которые считаются пропавшими после взрыва в торговом центре «Сурмалу».

В Ереване из-под завалов торгового центра "Сурмалу" извлекли еще одно тело.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Спасатели только что извлекли из-под завалов еще одно тело. На данный момент у нас 8 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются», - отметил он.

Напомним, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" 14 августа погибли 8 человек, 22 числятся пропавшими. В поисках участвуют 350 спасателей, также им помогают около 150 волонтеров. Общее количество пострадавших - 61 человек. 13 пострадавших продолжают лечиться в различных больницах, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

22:56

МЧС Армении обновил список граждан, которые считаются пропавшими после взрыва в торговом центре "Сурмалу".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в списке 23 человека. Среди лиц, числящихся пропавшими без вести, шесть граждан Ирана и одна гражданка России.

Напомним, что 14-го августа в 13.23 в ТЦ "Сурмалу" прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой, трехэтажное здание частично обрушилось.

По сведениям МЧС, в результате взрыва погибли семь человек, 23 человека числятся пропавшими без вести. Пострадал 61 человек, в том числе дети, которые были госпитализированы в различные медцентры столицы. К вечеру понедельника на стационарном лечении остаются 12 граждан, остальные выписались после получения медпомощи.

На месте работают пожарные-спасатели, задействовано 6 тракторов, 2 грузовых самосвала, 2 водовоза, две бригады "Скорой помощи".

По результатам звонков, поступивших на горячую линию МЧС 911, пропавшими на территории ТЦ "Сурмалу" могут считаться следующие граждане: