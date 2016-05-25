​Порошенко: Долгие 709 дней плена Надежды Савченко наконец-то закончились

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Наша Надя уже на украинской земле. Рад поздравить ее с возвращением! Поздравляю украинцев и весь мир с нашей победой!".

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook по поводу возвращения Надежды Савченко на родину.

Порошенко подчеркнул, что борьба за освобождение всех украинских заложников продолжается: "Спасибо всем в мире, кто помогал мне в этой сегодняшней победе. Долгие 709 дней плена наконец-то закончились".