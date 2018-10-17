Песков: В качестве причины взрыва в Крыму рассматривается версия теракта

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Версия теракта рассматривается в качестве основной причины взрыва в колледже в Керчи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, главе государства Владимиру Путину передали информацию НАК о том, что в здании произошел взрыв неизвестного устройства.

Отметим, что сегодня в здании политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли около 10 человек, свыше 40 получили ранения.