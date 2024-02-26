Патриарх Кирилл: Турция занимает одно из ведущих мест на международной арене

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем и отметил, что благодаря его дипломатическому таланту Турция сейчас занимает одно из ведущих мест на международной арене.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем и отметил, что благодаря его дипломатическому таланту Турция сейчас занимает одно из ведущих мест на международной арене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

"Благодаря вашему дипломатическому таланту, умению добиваться поставленных целей и взвешенной позиции по важным внешнеполитическим вопросам Турецкая Республика занимает сегодня одно из ведущих мест на международной арене и обладает большим авторитетом среди партнеров", - говорится в сообщении.

Патриарх подчеркнул, что президент долгие годы самоотверженно трудится на пользу турецкого народа и заботится о сохранении богатого духовного наследия страны, ее процветании и поступательном социально-экономическом развитии.

Он отметил прочные деловые и культурные связи между Турцией и Россией, а также высокий уровень доверительных дружеских отношений стран.