Генсек ООН: Над человечеством вновь нависла тень ядерной угрозы

Тень ядерного апокалипсиса, которая нависала над человечеством в прошлом веке, вновь вернулась.

Тень ядерного апокалипсиса, которая нависала над человечеством в прошлом веке, вновь вернулась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Геополитические разногласия, неистовая гонка вооружений привели к полному тупику, - сказал он, выступая на Конференции по разоружению. - Военные разрабатывают новые ужасающие технологии, включая искусственный интеллект и автономные системы вооружений. Ядерная тень, что нависала над человечеством в прошлом веке, вернулась".

По словам главы всемирной организации, "некоторые лидеры регулярно намекают на то, что они готовы выпустить на волю ядерный ад". "Это возмутительная угроза, которую мир должен ясно осудить", - добавил он.

Помимо этого, Гутерриш вновь призвал к выполнению всех обязательств по разоружению, в том числе в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а также к вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.