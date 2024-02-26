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Генсек ООН: Над человечеством вновь нависла тень ядерной угрозы

Генсек ООН: Над человечеством вновь нависла тень ядерной угрозы Тень ядерного апокалипсиса, которая нависала над человечеством в прошлом веке, вновь вернулась.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 19:45
Генсек ООН: Над человечеством вновь нависла тень ядерной угрозы

Тень ядерного апокалипсиса, которая нависала над человечеством в прошлом веке, вновь вернулась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Геополитические разногласия, неистовая гонка вооружений привели к полному тупику, - сказал он, выступая на Конференции по разоружению. - Военные разрабатывают новые ужасающие технологии, включая искусственный интеллект и автономные системы вооружений. Ядерная тень, что нависала над человечеством в прошлом веке, вернулась".

По словам главы всемирной организации, "некоторые лидеры регулярно намекают на то, что они готовы выпустить на волю ядерный ад". "Это возмутительная угроза, которую мир должен ясно осудить", - добавил он.

Помимо этого, Гутерриш вновь призвал к выполнению всех обязательств по разоружению, в том числе в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а также к вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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