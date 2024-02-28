Пашинян: У российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд (Чинарлы, Товузгалинскоий район - ред.).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в ходе парламентского часа, отвечая на вопрос одного из депутатов.

"Касательно данной ситуации, я могу сказать, что у российских пограничников нет ни, мандата, ни договора. И если это означает, что российские пограничники в этой зоне не могут осуществлять деятельность, направленную на безопасность, то нам необходимо сделать из этого соответствующие выводы", - сказал Пашинян.