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Пашинян: У российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд

Пашинян: У российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд.
В регионе
28 февраля 2024 г. 20:05
Пашинян: У российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд (Чинарлы, Товузгалинскоий район - ред.).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в ходе парламентского часа, отвечая на вопрос одного из депутатов.

"Касательно данной ситуации, я могу сказать, что у российских пограничников нет ни, мандата, ни договора. И если это означает, что российские пограничники в этой зоне не могут осуществлять деятельность, направленную на безопасность, то нам необходимо сделать из этого соответствующие выводы", - сказал Пашинян.

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Версия на английском языке Pashinyan: Russian border guards have no mandate for Nerkin Hand section
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Rusiya sərhədçilərinin Nerkin And ərazisində olmaq mandatı yoxdur

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