В Москве при пожаре один человек погиб и один пострадал

Один человек погиб и один получил травмы при пожаре на востоке Москвы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МЧС РФ.
"Возгорание произошло на востоке столицы. Сильный дым валил из квартиры на восьмом этаже девятиэтажки. На пожаре один человек пострадал, другой, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 30 кв. м, он потушен. Три человека были спасены.
Столичная прокуратура уточнила, что погибла женщина 1937 года рождения. Ведомство взяло на контроль установление причин возгорания.