В Москве при пожаре один человек погиб и один пострадал

В Москве при пожаре один человек погиб и один пострадал

Один человек погиб и один получил травмы при пожаре на востоке Москвы.

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