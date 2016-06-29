​Парламент Казахстана внес изменения в протокол о разграничении дна Каспия

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Cенат (верхняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменения в протокол к соглашению с Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года, сообщает Report cо ссылкой на Новости-Казахстан.

Документ, подписанный в Астане 15 октября 2015 года, направлен на совершенствование правовой основы деятельности двух сторон в разработке недр северной части Каспийского моря.

Протокол содержит положения, предусматривающие предоставление предприятию права пользования недрами на структуре "Центральная" для геологического изучения на срок 25 лет с этапом геологического изучения недр на срок 7 лет с применением общего режима налогообложения.

Структура "Центральная" находится в центральной части среднего Каспия на границе между Россией и Казахстаном. В 2008 году на структуре было открыто крупное нефтегазоконденсатное месторождение с запасами 169,1 млн. тонн условного топлива.