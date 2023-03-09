Парламент Грузии 9-10 марта будет работать в ограниченном режиме

Парламент Грузии 9 и 10 марта будет работать в ограниченном режиме, поскольку зданию был нанесен ущерб в ходе протестов 7 и 8 марта против принятия законопроекта "Об иноагентах".

Парламент Грузии 9 и 10 марта будет работать в ограниченном режиме, поскольку зданию был нанесен ущерб в ходе протестов 7 и 8 марта против принятия законопроекта "Об иноагентах".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил аппарат парламента страны.

Доступ на территорию парламента будет ограничен по указу спикера, чтобы там можно было описать и возместить ущерб. Доступ будет ограничен для всех посетителей, депутатов и сотрудников аккредитованных СМИ.

"В связи с повреждением инфраструктуры и во избежание возможных рисков для здоровья людей находящихся в здании, пленарные заседания парламента на этой неделе проводиться не будут", - говорится в заявлении.

В МВД Грузии сообщали, что за последние двое суток группа радикально настроенных граждан пыталась ворваться в здание парламента, повредила железные ограждения и решетки на окнах, двери, забрасывала в здание бутылки с зажигательной смесью. Был перевернут полицейский автомобиль. Против протестующих применялись водометы и слезоточивый газ. Были задержаны 133 нарушителя порядка.

Sputnik-Грузия сообщила о том, что в результате насильственных действий протестующих около 10 сотрудников МВД получили ранения различной степени.