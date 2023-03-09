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МВД Грузии сообщил о 133 задержанных в ходе акций протестов

МВД Грузии сообщил о 133 задержанных в ходе акций протестов В Тбилиси задержаны 133 человека в ходе акций протестов, прошедших 7-8 марта из-за скандальных законопроектов об иноагентах.
В регионе
9 марта 2023 г. 09:32
МВД Грузии сообщил о 133 задержанных в ходе акций протестов

В Тбилиси задержаны 133 человека в ходе акций протестов, прошедших 7-8 марта из-за скандальных законопроектов об иноагентах.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в МВД страны.

Отметим, что протестующие попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания законодательного органа. Со стороны двора парламента силовики выпустили воду, чтобы отогнать участников акции протеста. Спецназ полностью разогнал митингующих у здания парламента в Тбилиси, используя водомет и слезоточивый газ.

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