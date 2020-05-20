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От коронавируса скончались 1 726 жителей Москвы

От коронавируса скончались 1 726 жителей Москвы

Еще 75 пациентов с коронавирусом умерли в Москве 18 мая.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией.

У всех умерших была подтверждена пневмония и получен положительный тест на наличие инфекции. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице достигло 1 726 человек.

В предыдущие сутки сообщалось о смерти 77 пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Москве насчитывается более 149 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 31,4 тысячи. Всего в России выявлено более 299 тысяч случаев заболевания COVID-19.

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