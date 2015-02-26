Рейтинг Путина возрос

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента России достиг 86%. Как сообщает Report, об этом говорится в результатах опроса, проведенного российским "Левада-центром".

В январе этот показатель составил 85%.

Согласно результатам опроса, в тройку лидеров среди общественных деятелей, которым россияне доверяют больше всего, вошли Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 46 регионах России.