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    Рейтинг Путина возрос

    Согласно результатам опроса, в тройку лидеров входят также министр обороны и глава МИД России

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента России достиг 86%. Как сообщает Report, об этом говорится в результатах опроса, проведенного российским "Левада-центром". 

    В январе этот показатель составил 85%.

    Согласно результатам опроса, в тройку лидеров среди общественных деятелей, которым россияне доверяют больше всего, вошли Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 46 регионах России.

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