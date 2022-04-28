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ОБСЕ объявила о скором закрытии мониторинговой миссии в Украине

ОБСЕ объявила о скором закрытии мониторинговой миссии в Украине Вскоре специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине будет закрыта.
В регионе
28 апреля 2022 г. 19:59
ОБСЕ объявила о скором закрытии мониторинговой миссии в Украине

Вскоре специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине будет закрыта.

Как передает Report со ссылкой на заявление председателя и генсекретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнева Рау и Хельги Шмид.

"Это решение последовало за отсутствием консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года относительно продления мандата миссии. Позиция Российской Федерации не оставила ОБСЕ иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии", - сказано в документе.

"Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения", - отмечено в заявлении.

З. Рау заверил, что ОБСЕ будет стремиться продолжать свою деятельность в стране в соответствии с существующими обязательствами. "Председательство Польши позволит продолжить взаимодействие с государствами-участниками для изучения альтернатив будущей роли ОБСЕ в Украине", - подчеркнул он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала организацию провести расследование деятельности украинской миссии, с технических средств которой, по ее мнению, украинской стороне передавались ложные данные. В ответ на это ОБСЕ заявила о необоснованности обвинений в необъективности миссии в Украине.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT Ukraynadakı monitorinq missiyasının tezliklə bağlanacağını açıqlayıb

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