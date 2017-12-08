Обновленная база данных "Жертв политического террора в СССР" пополнилась именами из Азербайджана

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Международное правозащитное общество «Мемориал» представило обновленную базу данных «Жертвы политического террора в СССР». Как сообщает Report, в новую версию вошли имена жертв сталинских репрессий из нескольких стран, в частности из Азербайджана.

В новой версии насчитывается 3,1 миллиона имен. В предыдущем списке, выпущенном десять лет назад, их было на 500 тысяч меньше.

Основой новой базы стали 412 томов Книги памяти с именами жертв сталинских репрессий, вышедшие в регионах России за последние четверть века. К ранее изданным добавились еще 170 книг. Помимо, Азербайджана к обновленной базе добавились материалы из Грузии, Украины, Брянской и Сахалинской областей, которых не было в предыдущих версиях.