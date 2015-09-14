Обнародована численность населения Казахстана

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Численность населения Казахстана на 1 августа 2015 г. составила 17 563,3 тыс. человек, в том числе городского - 9 983,2 тыс. (56,8%), сельского - 7 580,1 тыс. человек (43,2%).

Как сообщает Report со ссылкой на КАЗИНФОРМ, об этом сообщает пресс-служба Комитета по статистике Казахстана.

В январе-июле 2015 года численность населения в целом по стране увеличилась на 145,6 тыс. человек, или 0,8%. По сравнению с 1 августа 2014 г. численность населения увеличилась на 254,6 тыс. человек, или 1,47%.