Названы потери турецкой армии в Африне

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Со дня начала антитеррористической операции "Оливковая ветвь" до 12 февраля 31 военнослужащий Вооруженных сил Турции стал шехидом, еще 143 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Согласно информации, в 24-й день операции было обезврежено 103 террориста.

Со дня начала операции "Оливковая ветвь" - с 20 января по 12 февраля - уничтожено 1369 террористов.