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    Налбандян: 20 тысяч сирийских беженцев нашли убежище в Армении

    Глава МИД Армении выступил на встрече, посвященной вопросам сирийских беженцев в Женеве

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшний день около 20 тысяч сирийских беженцев нашли убежище в Армении. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на встрече на высоком уровне, посвященной вопросам сирийских беженцев в Женеве.

    "Армения продолжит заботиться о сирийцах, которые нашли здесь убежище. Мы приветствуем предоставление помощи Армении для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей сирийских беженцев и их интеграции в нашей стране. Для этого правительство Армении реализовало соответствующие законодательные изменения", - заявил Налбандян.

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