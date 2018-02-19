Найдены обломки потерпевшего крушение пассажирского самолета в Иране - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Иране в горах найдены обломки пассажирского авиалайнера, потерпевшего накануне крушение с 66 пассажирами на борту, сообщает Report со ссылкой на Press TV.

Сообщается, что обломки самолета, летевшего по маршруту Тегеран-Ясудж, был найдены в районе села Денгезлу и Ногол в области Семиром в провинции Исфахан.

На поиски обломков были привлечены 26 групп скалолазов. Хорошая погода позволила вертолетам и дронам осмотреть свыше 100 горных пиков высотой выше 4 тысяч метров.

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Погодные условия в предполагаемом месте крушения иранского пассажирского самолета, на борту которого находились 66 человек, улучшились, проводится поисковая операция, передает Report со ссылкой на телеканал Press TV.

Отметим, что накануне из-за плохой погоды власти приостановили поиски в предполагаемом районе авиакатастрофы.

На данный момент в операции участвуют вертолеты и поисковые отряды. Специалисты намерены подойти к месту крушения с разных сторон.

Напомним, что самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, 18 февраля пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена.

На борту самолета находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они погибли.