Турция самостоятельно проведет операцию в Ираке против PKK

Турецкая армия проведет трансграничную операцию на севере Ирака против террористической Рабочей партии Курдистана (РKK) без поддержки правительства в Багдаде и администрации Иракского Курдистана.

Турецкая армия проведет трансграничную операцию на севере Ирака против террористической Рабочей партии Курдистана (РKK) без поддержки правительства в Багдаде и администрации Иракского Курдистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hürriyet.

Отмечается, что подготовка ведется полным ходом и операция может быть начата в любое время. Цель - создание зоны безопасности шириной 30-40 км и обеспечение контроля на всей линии границы двух стран протяженностью 378 км.

По сведениям издания, подготовка к операции идет полным ходом, укрепляются места временного базирования турецких военных, создаются новые. Пересмотрены некоторые оперативные планы, в частности прорабатываются вопросы координации действий с Багдадом и Эрбилем. Речь идет о том, чтобы военизированные формирования Иракского Курдистана пешмерга (курдские вооруженные силы - ред.) взяли под контроль КПП на границе Ирака и Сирии и оказали содействие Турции в создании логистических центров в районах Метина, Хафтанин и Зап, которые, как ожидается, станут направлениями главного удара.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики неоднократно проводила трансграничные операции на севере Ирака и держит у границы крупную группировку войск. Президент Турции ранее сообщал о планах завершить создание зоны безопасности на границе с Ираком к лету