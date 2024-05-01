Полиция Стамбула задержала десятки человек при попытке пройти на закрытую площадь

Полиция Стамбула задержала несколько десятков человек, которые оказали ей сопротивление и пытались проникнуть в перекрытые районы в центральной части города, в частности на площадь Таксим.

Полиция Стамбула задержала несколько десятков человек, которые оказали ей сопротивление и пытались проникнуть в перекрытые районы в центральной части города, в частности на площадь Таксим. Она применила слезоточивый газ против участников первомайских акций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее телеканал Halk TV информировал, что за сопротивление полиции задержаны несколько десятков человек.

Полиция призывает манифестантов через громкоговорители не нарушать общественный порядок. В ответ из толпы в сторону стражей порядка летят камни, пластиковые бутылки и другие предметы.

Власти Стамбула запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на Таксиме, перекрыв площадь металлическими барьерами и выставив по ее периметру усиленные наряды полиции. Всего перекрыто порядка 70 улиц, закрыты для движения транспорта дороги, ведущие к Таксиму.

Для обеспечения безопасности в Стамбуле привлечены свыше 42 тыс. полицейских.