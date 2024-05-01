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Полиция Стамбула задержала десятки человек при попытке пройти на закрытую площадь

Полиция Стамбула задержала десятки человек при попытке пройти на закрытую площадь Полиция Стамбула задержала несколько десятков человек, которые оказали ей сопротивление и пытались проникнуть в перекрытые районы в центральной части города, в частности на площадь Таксим.
В регионе
1 мая 2024 г. 13:16
Полиция Стамбула задержала десятки человек при попытке пройти на закрытую площадь

Полиция Стамбула задержала несколько десятков человек, которые оказали ей сопротивление и пытались проникнуть в перекрытые районы в центральной части города, в частности на площадь Таксим. Она применила слезоточивый газ против участников первомайских акций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее телеканал Halk TV информировал, что за сопротивление полиции задержаны несколько десятков человек.

Полиция призывает манифестантов через громкоговорители не нарушать общественный порядок. В ответ из толпы в сторону стражей порядка летят камни, пластиковые бутылки и другие предметы.

Власти Стамбула запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на Таксиме, перекрыв площадь металлическими барьерами и выставив по ее периметру усиленные наряды полиции. Всего перекрыто порядка 70 улиц, закрыты для движения транспорта дороги, ведущие к Таксиму.

Для обеспечения безопасности в Стамбуле привлечены свыше 42 тыс. полицейских.

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Версия на английском языке Istanbul police detain dozens of people trying to enter closed square

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