В Ереване родители погибших при пожаре солдат вновь проводят акцию протеста

На площади Республики в Ереване родные и близкие солдат, погибших в результате пожара во временной казарме в селе Азат Гегаркуникской области, проводят акцию протеста.

На площади Республики в Ереване родные и близкие солдат, погибших в результате пожара во временной казарме в селе Азат Гегаркуникской области, проводят акцию протеста.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, они требуют от властей Армении объективного расследования происшествия.

"Мы не верим в официальную версию произошедшего. Если они не решат этот вопрос, мы примем другие меры", – сказал родственник одного из погибших военнослужащих.

По его словам, правоохранители ведут дело в рамках версии, одобренной властями, реального расследования не проводится.

Мужчина не исключает, что их детей убили внешние силы, и это может быть основным препятствием на пути всестороннего изучения дела.