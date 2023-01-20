Военный прокурор Армении: Виновные в гибели солдат в Гегаркунике будут наказаны

Все виновные в гибели 15 военнослужащих при пожаре в Гегаркуникской области Армении будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Все виновные в гибели 15 военнослужащих при пожаре в Гегаркуникской области Армении будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Как передает Report, об этом заявил военный прокурор республики Григор Элизбарян в эфире Общественного телевидения.

"Все чиновники и должностные лица, которые так или иначе не выполнили свои служебные обязанности или же допустили упущения, будут привлечены к ответственности. Нет авторитетов, которые могли бы избежать ответственности", - сказал он.

Военный прокурор добавил, что следственные органы, сотрудники военной полиция и прокуратуры с 02։00 19 января находились на месте происшествия, и уже утром на заседании правительства была объявлена предварительная версия. По его заверению, работа продолжается. Военный прокурор, также побывавший на месте ЧП, пообещал лично следить за ходом расследования.

На вопрос о том, были ли подобные случаи в армии раньше, Элизбарян ответил утвердительно. По каждому из них начато производство и ведется следствие. Он также добавил, что высокопоставленные офицеры также должны быть бдительны, следить за выполнением приказов и проводить инструктаж с офицерским и личным составом.

"Бензин не предназначен для растопки печи, если кто-то самовольно делает это, то должен понести ответственность", - сказал Элизбарян.

Пожар в казарме инженерно-саперной роты на территории села Азат вспыхнул ночью 19 января, в 01:30. В результате погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии. На тушение пожара в воинской части потребовалось 5 часов.

По данным Следкома, причиной ЧП стало использование автобензина для обогрева. Из-за нарушения правил безопасности загорелась печка, пострадал офицер - он рефлекторно отбросил пятилитровую емкость с бензином, который использовался для розжига, вглубь помещения. Это и привело к тяжелым последствиям. Следствие и Генпрокуратура должны установить все обстоятельства случившегося.

От должностей освобожден ряд высших должностных лиц воинского соединения: командующий 2-армейским корпусом Ваграм Григорян, начальник штаба – заместитель по тылу корпуса, заместитель по боевому дежурству, начальник инженерной службы, командир инженерно-саперной роты части, а также начальник противопожарной безопасности тыловой службы Вооруженных сил Армении.