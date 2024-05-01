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В Тбилиси в ходе протестов задержаны свыше 60 человек

В Тбилиси в ходе протестов задержаны свыше 60 человек На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей.
В регионе
1 мая 2024 г. 10:32
В Тбилиси в ходе протестов задержаны свыше 60 человек

На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в среду.

Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.

"Сотрудники МВД Грузии на акции на проспекте Руставели за мелкое хулигантство и неподчинение законному требованию полицейского (166 и 173 статьи Кодекса административных нарушений) задержали 63 человека. Различные тяжкие повреждения в течение акции на проспекте Руставели в результате насильственных действий участников акции получили шесть сотрудников МВД" - сказал Дарахвелидзе.

По его словам, по фактам нападения на сотрудников МВД возбуждено уголовное дело.

В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. Среди пострадавших председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

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Версия на английском языке Over 60 people detained during protests in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə etiraz aksiyaları zamanı 60-dan çox insan saxlanılıb

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