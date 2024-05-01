Турецкий министр: Придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в области соцзащиты

Придаем большое значение сотрудничеству Азербайджана и Турции в области социальной защиты.

Придаем большое значение сотрудничеству Азербайджана и Турции в области социальной защиты.

Об этом анкарскому бюро Report сказал министр труда и социального обеспечения Турции Ведат Ишыкхан.

Министр отметил, что регулярно проводит консультации по вопросам социальной защиты с азербайджанским коллегой, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

Отметив, что тюркский мир усиливается день ото дня, Ишыкхан заявил, что сотрудничество Турции и Азербайджана в вопросах социальной защиты, как и во всех сферах, может послужить примером для других тюркских государств: "С этой точки зрения, очень важно сотрудничество в вопросах национальной социальной защиты".