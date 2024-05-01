Армения и Иран обсудили вопрос расширения сотрудничества в сфере авиации

Армения и Иран планируют расширить сотрудничество в авиационной сфере.

Армения и Иран планируют расширить сотрудничество в авиационной сфере.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

С этой целью армянская делегация посетит Тегеран для изучения иранского опыта в данной сфере. Соответствующая договоренность была достигнута между министром территориального управления и инфраструктур Гнелом Саносяном и главой Организации гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахши. Но дата визита не уточняется.

В ходе встречи стороны обсудили возможности технического обслуживания самолетов, переподготовку специалистов, увеличения числа полетов между двумя странами, а также развитие транзитных перелетов.