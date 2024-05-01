О нас

Армения и Иран обсудили вопрос расширения сотрудничества в сфере авиации

Армения и Иран обсудили вопрос расширения сотрудничества в сфере авиации Армения и Иран планируют расширить сотрудничество в авиационной сфере.
В регионе
1 мая 2024 г. 12:56
Армения и Иран обсудили вопрос расширения сотрудничества в сфере авиации

Армения и Иран планируют расширить сотрудничество в авиационной сфере.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

С этой целью армянская делегация посетит Тегеран для изучения иранского опыта в данной сфере. Соответствующая договоренность была достигнута между министром территориального управления и инфраструктур Гнелом Саносяном и главой Организации гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахши. Но дата визита не уточняется.

В ходе встречи стороны обсудили возможности технического обслуживания самолетов, переподготовку специалистов, увеличения числа полетов между двумя странами, а также развитие транзитных перелетов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenia, Iran mull expanding co-op in aviation

Другие новости из категории

Полиция Стамбула задержала десятки человек при попытке пройти на закрытую площадь
Полиция Стамбула задержала десятки человек при попытке пройти на закрытую площадь
1 мая 2024 г. 13:16
В парламенте Грузии произошла драка между депутатами из-за закона об иноагентах
В парламенте Грузии произошла драка между депутатами из-за закона "об иноагентах"
1 мая 2024 г. 13:05
Нелегально покинувшие Украину военнообязанные могут быть лишены гражданства
Нелегально покинувшие Украину военнообязанные могут быть лишены гражданства
1 мая 2024 г. 11:54
Родные погибших при пожаре солдат дали властям Армении время до 10 мая
Родные погибших при пожаре солдат дали властям Армении время до 10 мая
1 мая 2024 г. 11:54
Турецкий министр: Придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в области соцзащиты
Турецкий министр: Придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в области соцзащиты
1 мая 2024 г. 11:19
В Тбилиси в ходе протестов задержаны свыше 60 человек
В Тбилиси в ходе протестов задержаны свыше 60 человек
1 мая 2024 г. 10:32
В Турции задержан 41 подозреваемый в причастности к ИГИЛ
В Турции задержан 41 подозреваемый в причастности к ИГИЛ
1 мая 2024 г. 09:59
Турция самостоятельно проведет операцию в Ираке против PKK
Турция самостоятельно проведет операцию в Ираке против PKK
1 мая 2024 г. 09:39
В РФ беспилотники атаковали две области: на Рязанском НПЗ возник пожар
В РФ беспилотники атаковали две области: на Рязанском НПЗ возник пожар
1 мая 2024 г. 08:10
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
1 мая 2024 г. 06:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi