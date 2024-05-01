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В РФ беспилотники атаковали две области: на Рязанском НПЗ возник пожар

В РФ беспилотники атаковали две области: на Рязанском НПЗ возник пожар В ночь на среду беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.
В регионе
1 мая 2024 г. 08:10
В РФ беспилотники атаковали две области: на Рязанском НПЗ возник пожар

В ночь на среду беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

Как передает Report со ссылкой на Baza, об этом заявили губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам очевидцев, атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

Сейчас на заводе работают оперативные службы.

Малков подтвердил факт атаки, отметив, что один беспилотник сбили. Количество БПЛА, которые долетели до Рязанского НПЗ, чиновник не озвучил.

Гусев пишет в своем телеграм-канале, что в ночь на среду над территорией Воронежской области были сбиты два беспилотника.

По его словам, один из них был сбит в пригороде Воронежа, а еще один - в Воронежской области.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем НК "Роснефти". Большинство продуктов нефтепереработки экспортируется.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada dronlar neftayırma zavoduna hücum edib

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