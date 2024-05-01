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Нелегально покинувшие Украину военнообязанные могут быть лишены гражданства

Нелегально покинувшие Украину военнообязанные могут быть лишены гражданства Нелегально покинувшие Украину военнообязанные могут быть лишены ряда привилегий, в том числе гражданства.
В регионе
1 мая 2024 г. 11:54
Нелегально покинувшие Украину военнообязанные могут быть лишены гражданства

Нелегально покинувшие Украину военнообязанные могут быть лишены ряда привилегий, в том числе гражданства.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По его словам, ситуация в стране с этой категорией граждан сложная: "По мнению большинства украинцев, в отношении лиц, нелегально покинувших страну с фальшивыми документами и медицинскими справками, должны быть введены определенные ограничения, и тем самым справедливость будет восстановлена. Официальные лица некоторых европейских стран заявили, что могут помочь гражданам Украины вернуться на родину. Европейские страны оказывают серьезную помощь Украине".

Председатель комитета отметил, что возвращение нелегально покинувших страну граждан на родину не является главной целью украинского государства:

"Прежде всего, нам необходимо определить, в каких именно странах проживают граждане Украины призывного возраста, чтобы понять свой мобилизационный потенциал. Если нелегально покинувшие Украину граждане вернутся, это можно расценивать положительно, но даже если не вернутся, ничего трагического не произойдет. В действительности, вернуть их несложно, однако, на мой взгляд, в этом нет необходимости. В подобной ситуации украинское государство им ничем не обязано".

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Версия на английском языке Conscripts who leave Ukraine and do not return may have their privileges restricted
Версия на азербайджанском языке Ukraynanı tərk edib geri qayıtmayan hərbi mükəlləfiyyətlilərin imtiyazları məhdudlaşdırıla bilər

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