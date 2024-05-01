В Турции задержан 41 подозреваемый в причастности к ИГИЛ

Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в 12 провинциях страны, в ходе которых был задержан 41 подозреваемый в причастности к террористической организации "Исламское государство".

Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в 12 провинциях страны, в ходе которых был задержан 41 подозреваемый в причастности к террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети "Х" сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

В частности антитеррористическая операция была проведена в провинциях Болу, Эскишехир, Стамбул, Кырыккале, Килис, Коджаэли, Невшехир, Сакарья, Газиантеп, Шанлыурфа, Дюзджа и Маниса. Наибольшее число подозреваемых – 10 человек были задержаны в провинции Стамбул.

Правоохранители изъяли у задержанных множество единиц огнестрельного оружия, различные цифровые материалы, а также инвалюту и турецкие лиры.