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В Турции задержан 41 подозреваемый в причастности к ИГИЛ

В Турции задержан 41 подозреваемый в причастности к ИГИЛ Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в 12 провинциях страны, в ходе которых был задержан 41 подозреваемый в причастности к террористической организации "Исламское государство".
В регионе
1 мая 2024 г. 09:59
В Турции задержан 41 подозреваемый в причастности к ИГИЛ

Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в 12 провинциях страны, в ходе которых был задержан 41 подозреваемый в причастности к террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети "Х" сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

В частности антитеррористическая операция была проведена в провинциях Болу, Эскишехир, Стамбул, Кырыккале, Килис, Коджаэли, Невшехир, Сакарья, Газиантеп, Шанлыурфа, Дюзджа и Маниса. Наибольшее число подозреваемых – 10 человек были задержаны в провинции Стамбул.

Правоохранители изъяли у задержанных множество единиц огнестрельного оружия, различные цифровые материалы, а также инвалюту и турецкие лиры.

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Версия на английском языке 41 ISIS suspects detained in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin 12 əyalətində İŞİD-lə əlaqədar 41 şübhəli saxlanılıb

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