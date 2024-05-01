В парламенте Грузии произошла драка между депутатами из-за закона "об иноагентах"

Рассмотрение резонансного проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" возобновляется в парламенте Грузии. Параллельно около здания законодательного органа в центре Тбилиси вновь начинают собираться противники проекта закона.

В парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект "об инагентах" произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Об этом передает грузинское бюро Report.

Инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа, из-за которых пострадал глава оппозиционного политического объединения "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

Обвинения вызвали недовольство у представителей "Грузинской мечты", которые поддержали силовые ведомства. Словесная перепалка между парламентариями переросла в драку.

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Рассмотрение резонансного проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" возобновляется в парламенте Грузии. Параллельно около здания законодательного органа в центре Тбилиси вновь начинают собираться противники проекта закона.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, документ предполагает создание реестра для СМИ и организаций, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности.

Зампредседателя комитета по юридическим вопросам, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили заявил о том, что законопроект лишь устанавливает требование прозрачности.

"Он устанавливает критерии для предотвращения проникновения черных денег в страну, для финансирования политических процессов, которые выходят за рамки легитимности", - отметил депутат.

Постатейное рассмотрение документа во втором чтении началось 30 апреля и продолжалось около девяти часов. На данном этапе завершено обсуждение лишь трех статей законопроекта, состоящего из 11 пунктов. Законопроект предположительно будет утвержден 17 мая. Обсуждение накануне проходило на фоне акции протеста и острых дебатов.

По данным МВД, на акции протеста в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей.