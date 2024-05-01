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В парламенте Грузии произошла драка между депутатами из-за закона "об иноагентах"

В парламенте Грузии произошла драка между депутатами из-за закона "об иноагентах" Рассмотрение резонансного проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" возобновляется в парламенте Грузии. Параллельно около здания законодательного органа в центре Тбилиси вновь начинают собираться противники проекта закона.
В регионе
1 мая 2024 г. 13:05
В парламенте Грузии произошла драка между депутатами из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект "об инагентах" произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Об этом передает грузинское бюро Report.

Инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа, из-за которых пострадал глава оппозиционного политического объединения "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

Обвинения вызвали недовольство у представителей "Грузинской мечты", которые поддержали силовые ведомства. Словесная перепалка между парламентариями переросла в драку.

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Рассмотрение резонансного проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" возобновляется в парламенте Грузии. Параллельно около здания законодательного органа в центре Тбилиси вновь начинают собираться противники проекта закона.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, документ предполагает создание реестра для СМИ и организаций, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности.

Зампредседателя комитета по юридическим вопросам, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили заявил о том, что законопроект лишь устанавливает требование прозрачности.

"Он устанавливает критерии для предотвращения проникновения черных денег в страну, для финансирования политических процессов, которые выходят за рамки легитимности", - отметил депутат.

Постатейное рассмотрение документа во втором чтении началось 30 апреля и продолжалось около девяти часов. На данном этапе завершено обсуждение лишь трех статей законопроекта, состоящего из 11 пунктов. Законопроект предположительно будет утвержден 17 мая. Обсуждение накануне проходило на фоне акции протеста и острых дебатов.

По данным МВД, на акции протеста в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей.

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Версия на английском языке Brawl breaks out in Georgian parliament during discussion on ‘foreign agents’ bill
Версия на азербайджанском языке ВидеоGürcüstan parlamentində “Xarici agentlər” haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı dava düşüb

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