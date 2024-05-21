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Иран на встрече глав МИД стран ШОС в Астане представит замглавы ведомства

Иран на встрече глав МИД стран ШОС в Астане представит замглавы ведомства Замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари будет представлять иранскую сторону на заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане вместо погибшего министра Хосейна Амира Абдоллахияна.
В регионе
21 мая 2024 г. 09:09
Иран на встрече глав МИД стран ШОС в Астане представит замглавы ведомства

Замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари будет представлять иранскую сторону на заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане вместо погибшего министра Хосейна Амира Абдоллахияна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из программы мероприятия.

Встреча начнется примерно через час. В гостиницу, где пройдет заседание, уже прибывают члены делегаций, а также казахстанские и зарубежные журналисты.

19 мая в провинции Восточный Азербайджан в Иране потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Вместе с ним летели глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем и начальник президентской охраны. Все пассажиры и экипаж вертолета погибли.

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Версия на английском языке Deputy foreign minister to represent Iran at SCO ministerial in Astana

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