Иран на встрече глав МИД стран ШОС в Астане представит замглавы ведомства

Замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари будет представлять иранскую сторону на заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане вместо погибшего министра Хосейна Амира Абдоллахияна.

Замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари будет представлять иранскую сторону на заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане вместо погибшего министра Хосейна Амира Абдоллахияна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из программы мероприятия.

Встреча начнется примерно через час. В гостиницу, где пройдет заседание, уже прибывают члены делегаций, а также казахстанские и зарубежные журналисты.

19 мая в провинции Восточный Азербайджан в Иране потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Вместе с ним летели глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем и начальник президентской охраны. Все пассажиры и экипаж вертолета погибли.