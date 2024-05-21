В Грузии хотят упразднить консультационную группу ЦИК

В Грузии парламентское большинство инициировало поправки, предусматривающие упразднение консультационной группы Центризбиркома (ЦИК), которая должна создаваться на период выборов и в которую должны входить представитель аппарата Народного защитника, а так

В Грузии парламентское большинство инициировало поправки, предусматривающие упразднение консультационной группы Центризбиркома (ЦИК), которая должна создаваться на период выборов и в которую должны входить представитель аппарата Народного защитника, а также отобранные наблюдательными организациями международные и местные эксперты.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Целесообразность упразднения консультационной группы связана с тем, что она фактически не функционирует, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему законодательству, она должна быть создана в течение 10 дней после назначения выборов.

Эта группа полномочна представлять ЦИК рекомендации о процессе рассмотрения споров. Кроме того, в случае соответствующего постановления ЦИК, эта группа может получить дополнительные функции, в частности, наблюдение за пересчетом результатов голосования.

Также согласно поправкам в "Избирательный кодекс", предусмотрено создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава комиссии.

В частности, на том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно поддержки половины полного состава ЦИК.

Отметим, что парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.