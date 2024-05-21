Казахстан намерен нарастить экспорт в Китай до $12,5 млрд в ближайшие годы

Казахстан намерен увеличить экспорт в Китай до 12,5 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр торговли Арман Шаккалиев на заседании правительства.
По его словам, планируется нарастить объемы экспорта с нынешних 37,7 млрд до 45 млрд долларов к 2029 году.
"В первую очередь, взят фокус на Китай. Мы ставим цель – в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до 12,5 млрд долларов", - сказал министр.
В 2023 году экспорт несырьевых товаров в Китай достиг 5 млрд долларов.
"Со странами ЕАЭС и Центральной Азии продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота, создается необходимая инфраструктура приграничной торговли", - продолжил Шаккалиев.