Казахстан намерен нарастить экспорт в Китай до $12,5 млрд в ближайшие годы

Казахстан намерен увеличить экспорт в Китай до 12,5 млрд долларов.

Казахстан намерен увеличить экспорт в Китай до 12,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр торговли Арман Шаккалиев на заседании правительства.

По его словам, планируется нарастить объемы экспорта с нынешних 37,7 млрд до 45 млрд долларов к 2029 году.

"В первую очередь, взят фокус на Китай. Мы ставим цель – в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до 12,5 млрд долларов", - сказал министр.

В 2023 году экспорт несырьевых товаров в Китай достиг 5 млрд долларов.

"Со странами ЕАЭС и Центральной Азии продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота, создается необходимая инфраструктура приграничной торговли", - продолжил Шаккалиев.