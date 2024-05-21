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Бербок: Для поддержки сил ПВО Украины собрано почти 1 млрд евро

Бербок: Для поддержки сил ПВО Украины собрано почти 1 млрд евро Почти 1 млрд евро собран для поддержки сил ПВО Украины в рамках германский инициативы (IAAD).
В регионе
21 мая 2024 г. 13:26
Бербок: Для поддержки сил ПВО Украины собрано почти 1 млрд евро

Почти 1 млрд евро собран для поддержки сил ПВО Украины в рамках германский инициативы (IAAD).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Киеве.

"Мы вместе с министром обороны Борисом Писториусом запустили глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны. Сейчас собран почти 1 млрд евро для оказания дополнительной поддержки украинским силам ПВО. Ведется интенсивная работа над тем, чтобы собрать еще больше", - отметила она.

Ранее Германия уже поставила Украине две системы ПВО Patriot, а также объявила о передаче третьей.

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