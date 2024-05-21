В предстоящем саммите ШОС ожидается участие генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3-4 июля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3-4 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель премьер-министра - глава дипведомства Казахстана Мурат Нуртлеу на заседании Совета глав МИД стран ШОС.

"Впервые будет проведена встреча в формате "ШОС+" с участием государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, а также генерального секретаря ООН", - сказал он.

10.04

Заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылось в Астане.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Руководители делегаций обсудят подготовку к саммиту организации (3-4 июля), актуальные международные и региональные темы. Особое внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития объединения и его адаптации к формированию нового миропорядка.

Министры рассмотрят на заседании кандидатуры нового генерального секретаря ШОС и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС. Участники подготовят на утверждение глав государств пакет различных документов.

Вместо погибшего 19 мая в авиакатастрофе главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна Иран представляет заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Мехди Сафари.