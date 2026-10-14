Лаос приглашает азербайджанский бизнес в свои особые экономические зоны на льготных условиях

Лаос нацелен на привлечение азербайджанских инвестиций и компаний для реализации совместных проектов в области логистики, энергетики и промышленного производства, а также предлагает азербайджанскому бизнеса воспользоваться льготными условиями ведения деятельности в своих особых экономических зонах.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Лаоса (LNCCI) Танонгсин Канланья (Thanongsinh Kanlagna) на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

Как заявил Т. Канланья, Азербайджан воспринимается как стратегически важный логистический узел, обеспечивающий доступ к рынкам Кавказского региона, Турции, Центральной Азии и европейских государств.

"Помимо этого, логистические и торговые структуры обеих стран способны выстроить новые транспортные коридоры для обоюдных поставок: лаосского кофе, риса и продукции аграрного сектора - с одной стороны, и азербайджанских продуктов питания, нефтехимической и промышленной продукции - с другой", - подчеркнул Т. Канланья.

Он также обратил внимание на то, что Лаос ведет активную работу по развитию солнечной и ветровой генерации энергии.

"Принимая во внимание обширный опыт Азербайджана как в области традиционной, так и возобновляемой энергетики, лаосская сторона усматривает значительные возможности для совместной работы в области технологий, привлечения капиталовложений, совершенствования энергоменеджмента и системы распределения электроэнергии. ​Вдобавок к этому, власти Лаоса приглашают азербайджанских инвесторов участвовать в реализации проектов на территории свыше 20 специальных экономических зон страны, в которых действуют преференциальные условия для предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственного сырья, высокотехнологичным производством и сферой услуг", - добавил вице-президент ТПП.