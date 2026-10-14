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    Лаос выступил с инициативой создания совместного делового совета с Азербайджаном

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 10:37
    Лаос выступил с инициативой создания совместного делового совета с Азербайджаном

    Лаос выдвинул инициативу по формированию совместного делового совета либо рабочей группы между торгово-промышленными палатами двух стран.

    Как передает Report, с таким предложением выступил исполнительный вице-президент Лаосской национальной торгово-промышленной палаты (LNCCI) Танонгсин Канланья (Thanongsinh Kanlagna) в рамках Азербайджано-лаосского бизнес-форума.

    По его словам, целью данной структуры станет проведение регулярных встреч и осуществление последующего мониторинга налаженных деловых контактов.

    Как отметил вице-президент палаты, LNCCI твердо намерена выступать в роли надежного связующего звена между частными секторами обоих государств и выражает полную готовность способствовать, стимулировать и активно развивать продуктивное деловое взаимодействие и создание совместных предприятий между двумя сторонами.

    "В этой связи лаосская сторона выдвигает инициативу по созданию совместного делового совета либо специальной рабочей группы, которая обеспечит проведение регулярных консультаций и практическое воплощение в жизнь ранее достигнутых договоренностей. Помимо этого, Лаос полагает необходимым активизировать усилия правительств обеих стран в направлении формирования нормативно-правовой основы, гарантирующей защиту интересов инвесторов. В частности, подразумевается разработка и заключение соглашения о содействии и взаимной защите капиталовложений, а также соглашения о предотвращении двойного налогообложения", - подчеркнул Т. Канланья.

    Танонгсин Канланья Деловой совет Лаосская национальная торгово-промышленная палата (LNCCI) Азербайджано-лаосский бизнес-форум
    Laos Azərbaycanla birgə İşgüzar Şuranın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib
    Laos proposes establishing joint business council with Azerbaijan
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