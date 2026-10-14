Лаос выступил с инициативой создания совместного делового совета с Азербайджаном

Лаос выдвинул инициативу по формированию совместного делового совета либо рабочей группы между торгово-промышленными палатами двух стран.

Как передает Report, с таким предложением выступил исполнительный вице-президент Лаосской национальной торгово-промышленной палаты (LNCCI) Танонгсин Канланья (Thanongsinh Kanlagna) в рамках Азербайджано-лаосского бизнес-форума.

По его словам, целью данной структуры станет проведение регулярных встреч и осуществление последующего мониторинга налаженных деловых контактов.

Как отметил вице-президент палаты, LNCCI твердо намерена выступать в роли надежного связующего звена между частными секторами обоих государств и выражает полную готовность способствовать, стимулировать и активно развивать продуктивное деловое взаимодействие и создание совместных предприятий между двумя сторонами.

"В этой связи лаосская сторона выдвигает инициативу по созданию совместного делового совета либо специальной рабочей группы, которая обеспечит проведение регулярных консультаций и практическое воплощение в жизнь ранее достигнутых договоренностей. Помимо этого, Лаос полагает необходимым активизировать усилия правительств обеих стран в направлении формирования нормативно-правовой основы, гарантирующей защиту интересов инвесторов. В частности, подразумевается разработка и заключение соглашения о содействии и взаимной защите капиталовложений, а также соглашения о предотвращении двойного налогообложения", - подчеркнул Т. Канланья.