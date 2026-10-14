Азербайджанская бизнес-делегация планирует визит во Вьетнам в 2027 году
Бизнес
- 14 октября, 2026
- 10:39
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Азербайджанская бизнес-делегация посетит Вьетнам в следующем году.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Торгово-промышленной палаты Лаоса (LNCCI) Танонгсин Канланья (Thanongsinh Kanlagna) на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.
"Делегация деловых кругов Азербайджана намерена осуществить поездку во Вьетнам в будущем году для ознакомления с перспективными направлениями двустороннего взаимодействия. Мы, в качестве LNCCI, готовы предоставить вам содействие в данном вопросе", - отметил Т. Канланья.
Azərbaycan biznes nümayəndə heyətinin Vyetnama səfəri planlaşdırılır
Azerbaijani business delegation plans visit to Vietnam in 2027
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