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    Азербайджанская бизнес-делегация планирует визит во Вьетнам в 2027 году

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 10:39
    Азербайджанская бизнес-делегация планирует визит во Вьетнам в 2027 году

    Азербайджанская бизнес-делегация посетит Вьетнам в следующем году.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Торгово-промышленной палаты Лаоса (LNCCI) Танонгсин Канланья (Thanongsinh Kanlagna) на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

    "Делегация деловых кругов Азербайджана намерена осуществить поездку во Вьетнам в будущем году для ознакомления с перспективными направлениями двустороннего взаимодействия. Мы, в качестве LNCCI, готовы предоставить вам содействие в данном вопросе", - отметил Т. Канланья.

    Танонгсин Канланья Торгово-промышленная палата Лаоса (LNCCI) Азербайджано-лаосский бизнес-форум Вьетнам
    Azərbaycan biznes nümayəndə heyətinin Vyetnama səfəri planlaşdırılır
    Azerbaijani business delegation plans visit to Vietnam in 2027
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