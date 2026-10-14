Азербайджанская бизнес-делегация планирует визит во Вьетнам в 2027 году

Азербайджанская бизнес-делегация посетит Вьетнам в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Торгово-промышленной палаты Лаоса (LNCCI) Танонгсин Канланья (Thanongsinh Kanlagna) на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

"Делегация деловых кругов Азербайджана намерена осуществить поездку во Вьетнам в будущем году для ознакомления с перспективными направлениями двустороннего взаимодействия. Мы, в качестве LNCCI, готовы предоставить вам содействие в данном вопросе", - отметил Т. Канланья.