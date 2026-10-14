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    Azərbaycan biznes nümayəndə heyətinin Vyetnama səfəri planlaşdırılır

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:45
    Azərbaycan biznes nümayəndə heyətinin Vyetnama səfəri planlaşdırılır

    Gələn il Azərbaycan biznes nümayəndə heyəti Vyetnama səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Laos Ticarət və Sənaye Palatasının (LNCCI) icraçı vitse-prezidenti Tanonqsin Kanlanya Bakıda keçirilən Azərbaycan-Laos biznes forumunda bildirib.

    "Azərbaycanın işgüzar dairələrinin nümayəndə heyəti ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri ilə tanış olmaq üçün gələn il Vyetnama səfər etmək niyyətindədir. Biz, LNCCI olaraq, bu məsələdə sizə dəstək göstərməyə hazırıq", - T.Kanlanya qeyd edib.

    Tanonqsin Kanlanya Laos Ticarət və Sənaye Palatası (LNCCI) Vyetnam
    Азербайджанская бизнес-делегация планирует визит во Вьетнам в 2027 году
    Azerbaijani business delegation plans visit to Vietnam in 2027
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