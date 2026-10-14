Azərbaycan biznes nümayəndə heyətinin Vyetnama səfəri planlaşdırılır
Biznes
- 14 oktyabr, 2026
- 10:45
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Gələn il Azərbaycan biznes nümayəndə heyəti Vyetnama səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Laos Ticarət və Sənaye Palatasının (LNCCI) icraçı vitse-prezidenti Tanonqsin Kanlanya Bakıda keçirilən Azərbaycan-Laos biznes forumunda bildirib.
"Azərbaycanın işgüzar dairələrinin nümayəndə heyəti ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri ilə tanış olmaq üçün gələn il Vyetnama səfər etmək niyyətindədir. Biz, LNCCI olaraq, bu məsələdə sizə dəstək göstərməyə hazırıq", - T.Kanlanya qeyd edib.
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Azerbaijani business delegation plans visit to Vietnam in 2027
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