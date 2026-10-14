В Ереване задержали семь человек после поножовщины

Полицейские задержали семь человек после поножовщины в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Сообщается, что в больницу был доставлен 20-летний молодой человек с колото-резаными ранами в области груди и живота. Выехавшим в больницу полицейским врачи сообщили, что он находится в реанимации и не в состоянии дать показания.

Однако в МВД выяснили, что это 20-летний житель Армавирской области Артак А. Полицейские в тот же день задержали на улице и доставили в полицию пять человек. Правоохранители выяснили, что удары острым колюще-режущим предметом Артаку А. нанес и причинил телесные повреждения 23-летний житель Гегаркуникской области Эдмон П., который был найден и доставлен в отдел полиции.

На штрафстоянку доставили и его Toyota. Вместе с Эдмоном П. в полицию был доставлен и его пассажир - 20-летний житель Еревана Коля П. Оба они были задержаны по подозрению в причинении травм. Инициировано уголовное производство.