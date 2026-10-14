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    В Ереване задержали семь человек после поножовщины

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 10:45
    В Ереване задержали семь человек после поножовщины

    Полицейские задержали семь человек после поножовщины в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Сообщается, что в больницу был доставлен 20-летний молодой человек с колото-резаными ранами в области груди и живота. Выехавшим в больницу полицейским врачи сообщили, что он находится в реанимации и не в состоянии дать показания.

    Однако в МВД выяснили, что это 20-летний житель Армавирской области Артак А. Полицейские в тот же день задержали на улице и доставили в полицию пять человек. Правоохранители выяснили, что удары острым колюще-режущим предметом Артаку А. нанес и причинил телесные повреждения 23-летний житель Гегаркуникской области Эдмон П., который был найден и доставлен в отдел полиции.

    На штрафстоянку доставили и его Toyota. Вместе с Эдмоном П. в полицию был доставлен и его пассажир - 20-летний житель Еревана Коля П. Оба они были задержаны по подозрению в причинении травм. Инициировано уголовное производство.

    Поножовщина Армения
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