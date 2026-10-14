МИД: Япония обратилась к РФ о предоставлении информации по задержанию журналиста
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 10:37
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Япония обратилась к России с просьбой незамедлительно предоставить информацию о задержании японского журналиста на Сахалине по подозрению в шпионаже.
Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотеги.
"По мере выяснения обстоятельств, приведших к задержанию, состояния здоровья и текущего состояния данного лица, мы предпримем необходимые действия, включая дальнейшие запросы к российской стороне, для обеспечения всесторонней защиты граждан Японии", - сказал он.
Как сообщает AFP, МИД Японии вызовет российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста из-за данного инцидента.
Последние новости
17:22
Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидацииБизнес
17:22
Фото
Президент Казахстана прибыл в АзербайджанВнешняя политика
17:18
Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридоромИнфраструктура
17:14
Фото
Видео
Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничестваАрмия
17:13
В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"Другие страны
17:13
В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранениеВ регионе
17:09
Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасностиВнешняя политика
17:03
Бахчели: Необходимо пресекать любые действия, способные нанести ущерб братству Азербайджана и ТурцииВнешняя политика
16:45
Лавров прибыл в Баку для участия на саммите СВМДА - ОбновленоВ регионе