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    МИД: Япония обратилась к РФ о предоставлении информации по задержанию журналиста

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 10:37
    МИД: Япония обратилась к РФ о предоставлении информации по задержанию журналиста

    Япония обратилась к России с просьбой незамедлительно предоставить информацию о задержании японского журналиста на Сахалине по подозрению в шпионаже.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотеги.

    "По мере выяснения обстоятельств, приведших к задержанию, состояния здоровья и текущего состояния данного лица, мы предпримем необходимые действия, включая дальнейшие запросы к российской стороне, для обеспечения всесторонней защиты граждан Японии", - сказал он.

    Как сообщает AFP, МИД Японии вызовет российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста из-за данного инцидента.

    Обвинение в шпионаже Сахалинская область Российская Федерация (РФ) Япония
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