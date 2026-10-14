МИД: Япония обратилась к РФ о предоставлении информации по задержанию журналиста

Япония обратилась к России с просьбой незамедлительно предоставить информацию о задержании японского журналиста на Сахалине по подозрению в шпионаже.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотеги.

"По мере выяснения обстоятельств, приведших к задержанию, состояния здоровья и текущего состояния данного лица, мы предпримем необходимые действия, включая дальнейшие запросы к российской стороне, для обеспечения всесторонней защиты граждан Японии", - сказал он.

Как сообщает AFP, МИД Японии вызовет российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста из-за данного инцидента.