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    На Сахалине задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 18:53
    На Сахалине задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже

    Японского журналиста задержали в Сахалинской области РФ по подозрению в шпионаже.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на ФСБ РФ.

    Речь идет о корреспонденте бюро газеты "Хоккайдо Симбун". Он доставлен в Москву, возбуждено дело о шпионаже.

    Сообщается, что он собирал сведения об обороноспособности России для их использования против безопасности страны.

    Обвинение в шпионаже Сахалинская область Российская Федерация (РФ) Япония
    Saxalində yaponiyalı jurnalist casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb
    MiniBoss
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