На Сахалине задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже

Японского журналиста задержали в Сахалинской области РФ по подозрению в шпионаже.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на ФСБ РФ.

Речь идет о корреспонденте бюро газеты "Хоккайдо Симбун". Он доставлен в Москву, возбуждено дело о шпионаже.

Сообщается, что он собирал сведения об обороноспособности России для их использования против безопасности страны.