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    Saxalində yaponiyalı jurnalist casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 19:10
    Saxalində yaponiyalı jurnalist casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Yaponiyalı jurnalist Rusiyanın Saxalin vilayətində casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Söhbət "Hokkaydo Simbun" qəzeti bürosunun müxbirindən gedir. O, Moskvaya aparılıb, casusluq faktı üzrə iş qaldırılıb.

    Bildirilib ki, o, Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı istifadə etmək məqsədilə ölkənin müdafiə qabiliyyəti barədə məlumatları toplayıb.

    Federal Təhlükəsizlik Bürosu (FTB) Yaponiya Rusiya Federasiyası Saxalin
    На Сахалине задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже
    MiniBoss
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