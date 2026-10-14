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    В Азербайджане за 9 месяцев произведено 4,2 млрд кВт/ч зеленой энергии

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 10:36
    В Азербайджане за 9 месяцев произведено 4,2 млрд кВт/ч зеленой энергии

    Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-сентябре 2026 года составило 21 млрд 190,9 млн кВт/ч.

    Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

    За этот период на тепловых электростанциях (ТЭС) было произведено 16 960 млн кВт·ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - 2 767,1 млн кВт·ч, по другим источникам - 1 463,8 млн кВт·ч, в том числе на ветряных электростанциях - 768,7 млн кВт·ч, на солнечных электростанциях - 501,5 млн кВт·ч, на Заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (ЗСТБО) - 193,6 млн кВт·ч электроэнергии.

    За 9 месяцев по сравнению с соответствующим периодом 2025 года производство электроэнергии на гидроэлектростанциях увеличилось на 352,8 млн кВт·ч, на ветряных электростанциях - на 698,4 млн кВт·ч, по ЗСТБО - на 10,2 млн кВт·ч. В целом производство электроэнергии по возобновляемым источникам энергии, включая ГЭС, составило 4 230,9 млн кВт·ч с приростом на 1 051,9 млн кВт·ч.

    За январь-сентябрь производство электроэнергии по ОАО "Азерэнержи" составило 18 233,4 млн кВт·ч (на ТЭС - 15 434,8 млн кВт·ч, на ГЭС - 2 753,1 млн кВт·ч, на СЭС - 45,5 млн. кВт·ч), по независимым электростанциям - 2 957,5 млн кВт·ч.

    В отчетный период экспорт электроэнергии составил 301,6 млн кВт·ч, а импорт - 170,6 млн кВт·ч.

    Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Производство электроэнергии Министерство энергетики Азербайджана
    Azərbaycanda 9 ayda 4,2 milyard kVt/saat "yaşıl enerji" istehsal edilib
    Azerbaijan generates 4.2B kwh of green energy in nine months
    MiniBoss
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