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    Масим Мамедов: В освобожденный Лачынский район вернулись 980 семей

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 10:47
    Масим Мамедов: В освобожденный Лачынский район вернулись 980 семей

    В освобожденный Лачынский район Азербайджана вернулись 980 семей, в общей сложности около 4 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов на 31-й Азербайджанской международной строительной выставке Baku Build и 6-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Garabagh.

    По его словам, реализуемые в Лачыне проекты предусматривают не только строительство жилья, но и развитие социальных услуг, создание новых рабочих мест и стимулирование экономической активности.

    "Богатый природный, исторический и культурный потенциал региона открывает широкие перспективы для развития туризма и предпринимательства", - отметил спецпредставитель.

    Он добавил, что главная цель восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре заключается не только в восстановлении жилой инфраструктуры, но и в создании условий для возвращения людей на родные земли и обеспечения им безопасной, комфортной и благополучной жизни. Программа Великого возвращения считается основным инструментом, предусматривающим системную и поэтапную реализацию этих целей.

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    Məsim Məmmədov: "Laçın rayonundan olan 980 ailə doğma torpaqlarına qayıdıb"
    Masim Mammadov: '980 families have returned to Lachin'
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