Масим Мамедов: В освобожденный Лачынский район вернулись 980 семей

В освобожденный Лачынский район Азербайджана вернулись 980 семей, в общей сложности около 4 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов на 31-й Азербайджанской международной строительной выставке Baku Build и 6-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Garabagh.

По его словам, реализуемые в Лачыне проекты предусматривают не только строительство жилья, но и развитие социальных услуг, создание новых рабочих мест и стимулирование экономической активности.

"Богатый природный, исторический и культурный потенциал региона открывает широкие перспективы для развития туризма и предпринимательства", - отметил спецпредставитель.

Он добавил, что главная цель восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре заключается не только в восстановлении жилой инфраструктуры, но и в создании условий для возвращения людей на родные земли и обеспечения им безопасной, комфортной и благополучной жизни. Программа Великого возвращения считается основным инструментом, предусматривающим системную и поэтапную реализацию этих целей.