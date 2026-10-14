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    Рахман Гаджиев: Разминирование в Карабахе ведется самыми быстрыми темпами

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 10:46
    Рахман Гаджиев: Разминирование в Карабахе ведется самыми быстрыми темпами

    Разминирование в Карабахе ведется самыми быстрыми в мире темпами.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на 31-й Азербайджанской международной строительной выставке "Строительство" (Baku Build) и 6-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Garabagh) в Баку.

    Он отметил, что восстановление Карабаха началось, прежде всего, не со строительных и восстановительных работ, а с разминирования этих земель.

    "Это значительно осложнило работу нашего государства, однако проделанная в данном направлении работа является очень хорошим примером для других стран. Практически без поддержки международного сообщества Азербайджан решил разминировать земли за счет собственных ресурсов, а затем приступить к строительным работам. Азербайджан действительно добился больших успехов в этой сфере. В настоящее время, как показывают статистические данные, работы по разминированию в Карабахе ведутся самыми быстрыми в мире темпами", - сказал он.

    Рахман Гаджиев Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Разминирование Карабах
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