Рахман Гаджиев: Разминирование в Карабахе ведется самыми быстрыми темпами

Разминирование в Карабахе ведется самыми быстрыми в мире темпами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на 31-й Азербайджанской международной строительной выставке "Строительство" (Baku Build) и 6-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Garabagh) в Баку.

Он отметил, что восстановление Карабаха началось, прежде всего, не со строительных и восстановительных работ, а с разминирования этих земель.

"Это значительно осложнило работу нашего государства, однако проделанная в данном направлении работа является очень хорошим примером для других стран. Практически без поддержки международного сообщества Азербайджан решил разминировать земли за счет собственных ресурсов, а затем приступить к строительным работам. Азербайджан действительно добился больших успехов в этой сфере. В настоящее время, как показывают статистические данные, работы по разминированию в Карабахе ведутся самыми быстрыми в мире темпами", - сказал он.