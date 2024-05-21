Минюст Армении отказался регистрировать партию экс-министра обороны

Министерство юстиции Армении отказалось регистрировать созданную экс-министром обороны Аршаком Карапетяном партию "Всеармянский фронт" и назвало причины такого решения.

Министерство юстиции Армении отказалось регистрировать созданную экс-министром обороны Аршаком Карапетяном партию "Всеармянский фронт" и назвало причины такого решения.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что согласно закону "О партиях", решение о создании партии считается действительным, если за него проголосовало большинство участников учредительного съезда, но нужно не менее 300 голосов. Этот критерий в данном случае не был соблюден.

Еще одна причина касается адреса регистрации юридического лица. Согласно Гражданскому кодексу, местонахождение юридического лица и местонахождение постоянно действующего органа должны быть идентичными. Данное положение закона также было нарушено. Более того, в качестве адреса юридического лица был указан адрес дома генерального секретаря партии Ованнеса Шагиняна.

Партия также нарушила законодательное требование предоставить информацию о территориальных подразделениях.

Помимо этого, были зафиксированы и некоторые другие недостатки, в связи с чем было решено не регистрировать партию.

Напомним, что учредительный съезд "Всеармянского фронта" состоялся в начале марта этого года. Сам лидер партии, впрочем, участвовал в нем дистанционно – Карапетян находится за рубежом.