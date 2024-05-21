О нас

Минюст Армении отказался регистрировать партию экс-министра обороны

Минюст Армении отказался регистрировать партию экс-министра обороны Министерство юстиции Армении отказалось регистрировать созданную экс-министром обороны Аршаком Карапетяном партию "Всеармянский фронт" и назвало причины такого решения.
В регионе
21 мая 2024 г. 15:07
Минюст Армении отказался регистрировать партию экс-министра обороны

Министерство юстиции Армении отказалось регистрировать созданную экс-министром обороны Аршаком Карапетяном партию "Всеармянский фронт" и назвало причины такого решения.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что согласно закону "О партиях", решение о создании партии считается действительным, если за него проголосовало большинство участников учредительного съезда, но нужно не менее 300 голосов. Этот критерий в данном случае не был соблюден.

Еще одна причина касается адреса регистрации юридического лица. Согласно Гражданскому кодексу, местонахождение юридического лица и местонахождение постоянно действующего органа должны быть идентичными. Данное положение закона также было нарушено. Более того, в качестве адреса юридического лица был указан адрес дома генерального секретаря партии Ованнеса Шагиняна.

Партия также нарушила законодательное требование предоставить информацию о территориальных подразделениях.

Помимо этого, были зафиксированы и некоторые другие недостатки, в связи с чем было решено не регистрировать партию.

Напомним, что учредительный съезд "Всеармянского фронта" состоялся в начале марта этого года. Сам лидер партии, впрочем, участвовал в нем дистанционно – Карапетян находится за рубежом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
19 мая 2024 г. 14:28
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
19 мая 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi